HABER

İzmir Uluslararası Kukla Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 22:47 | Son Güncelleme

24 ülkeden 42 kukla topluluğunun bir araya geldiği festival İzmir'de 13. kez perdelerini açtı - Festival direktörü Selçuk Dinçer: "Dünyanın kukla alanındaki en önemli markalarından birini yarattık İzmir'de. 12 yılda bu festivali dünyanın beğeniyle izlediği, gelip katılmak istediği, bir şekilde sürekli takip ettiği bir festival haline getirdik"

İZMİR (AA) - 13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri, 24 ülkeden 42 kukla tiyatrosu topluluğunun katılımıyla başladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan festival direktörü Selçuk Dinçer, festival programındaki 176 gösterinin 93'ünün ücretsiz olduğunu ve gösterilerin İzmir'in 7 ilçesi dahil olmak üzere 47 farklı mekanda gerçekleşeceğini söyledi.

Festivalin başından beri İzmir'in her yerine ulaşmasını ve herkesle buluşmasını amaçladıklarını ifade eden Dinçer, şunları dile getirdi:

"Dünyanın kukla alanındaki en önemli markalarından birini yarattık İzmir'de. 12 yılda bu festivali dünyanın beğeniyle izlediği, gelip katılmak istediği, bir şekilde sürekli takip ettiği bir festival haline getirdik. Dünyanın önemli kültür sanat başkentlerinden biri olacak olan İzmir'i aynı zamanda kukla sanatı için de dünyanın en önemli merkezinden biri olmasının kapısını araladık. O kapıdan geçmemiz lazım. Bunun için okul lazım. Sonra kukla merkezi, kukla tiyatrosu ve müzesi. İzmir'i dünyanın en önemli kukla başkentlerinden biri yapalım. Destek verin. Gelin hep beraber şu okulu açtıralım."

Festival sponsorlarına plaket takdiminin ardından İtalyan tiyatro grubu "Teatri 35"in "Yaşayan Tablolar" adlı oyunu sahnelendi.

Festival 17 Mart'ta sona erecek.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki... Devlet hastanesinde büyük skandal! Bir anda ekrana öyle görüntüler yansıdı ki...
İGC futbol turnuvasının ödülleri verildiİGC futbol turnuvasının ödülleri verildi
"Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz""Mart ayında fındık desteğini ödeyeceğiz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri kukla sahne tiyatro

En Çok Okunan Haberler

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'İbrahim Tatlıses beni otel odasına çağırdı ve...'

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Zeytinburnu Mitingi'nde tren müjdesi

Size bir müjdem var deyip açıkladı! 10 Mart'ta açılıyor

Ağrı Valiliği duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Valilik duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.