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İzmir umut sessizliğine büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 02:17 | Son Güncelleme

İzmir’de meydana gelen ve 20 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken çalışmalarda zaman zaman oluşturulan sessizlikle şehir adeta umut sessizliğine bürünüyor.

İzmir’de meydana gelen ve 20 vatandaşın hayatını kaybettiği depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken çalışmalarda zaman zaman oluşturulan sessizlikle şehir adeta umut sessizliğine bürünüyor. Oluşturulan sessiz ortamda enkaz altından gelebilecek bir umut çığlığı bekleniyor.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6’lık deprem İzmir ve çevresindeki illerde hissedildi. Şu ana kadar 20 vatandaşın hayatını kaybettiği ve 700’ün üzerinde vatandaşın da yaralandığı depremde 17 bina yıkıldı. Depremin üzerinden geçen 10 saatte 4 binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların devam ettiği ve yıkımın büyük olduğu apartmanlardan biri de Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi’nde bulunan Emrah Apartmanı oldu.

Umut sessizliği
2 blok halinde 7 katlı bir apartman olan Emrah Apartmanı’nda 28 daire bulunuyordu. Zaman zaman ölüm haberlerinin zaman zaman ise kurtarılma haberlerinin geldiği apartmanın çevresinde bulunan vatandaşlar umutlu bekleyişini sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmalarında ise AFAD, UMKE, Kızılay, AKUT ve itfaiye ekipleri çalışmalarını canla başla sürdürüyor. Çalışmalarda belli aralıklarla sessizlik oluşturularak enkaz altından gelecek bir umut çığlığı bekleniyor. Bir anda sessizliğe bürünen ortamda ekipler "Sesimi duyan var mı?" şeklinde anonslar yaparak enkaz altında kalan vatandaşlardan işaret bekliyor. Şu ana kadar 19 vatandaşın kurtarıldığı apartmanda umutlu bekleyiş devam ediyor.

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