İzmir Üniversiteleri Platformu temsilcileri Teknoloji Günleri'nde buluştu

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Artık bilgi en değerli güç. Top tüfek değil, bilgiye sahip olan, bilgiyi insanlığın yararına kullanan ülkeler bir adım öne çıkıyor. Mağlup olan ülkeler offline ülke olarak tarihteki yerini alıyor." dedi. İzmir Üniversiteleri Platformu tarafından düzenlenen Teknoloji Günleri'nin açılış toplantısı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, üniversite, bilim, sanayi temsilcilerinin katılımıyla Sabancı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, video sistemiyle katılan Binali Yıldırım, Türkiye'nin bilim dünyasında önemli başarılara imza attığını söyledi. Bilimdeki gelişmeler sayesinde, memleketi Erzincan'dan İzmir'deki bir toplantıyı izleyebildiğini ve salondakilere seslenebildiğini vurgulayan Yıldırım, "Dünyada iş yapma şekilleri değişiyor, 4. sanayi çağındayız. Artık dijital teknolojiler hayatımıza girdi. 20 milyar cihaz birbiriyle iletişim kurabiliyor, haberleşebiliyor ve iş yapabiliyor." diye konuştu. Yıldırım, teknolojinin gelişimiyle birlikte bugün var olan mesleklerin yaklaşık yüzde 60'ının 25 yıl içinde yok olacağını ve yeni mesleklerin ortaya çıkacağını dile getirdi.

Değişimi yakalayan ülkeler için mesleklerdeki değişimin bir fırsat olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti: "Artık bilgi en değerli güç. Top tüfek değil, bilgiye sahip olan, bilgiyi insanlığın yararına kullanan ülkeler bir adım öne çıkıyor. Mağlup olan ülkeler offline ülke olarak tarihteki yerini alıyor. Türkiye bilgi toplumu sürecini büyük ölçüde tamamlamıştır. AB ortalamasını yakalamıştır. Üniversiteler öncülüğünde daha önemli başarılı sağlanacak. 4. sanayi çağında öncü olma, oyuncu olma fırsatı bizim elimizde. Türkiye birçok alanda kendi kendine yeter hale geldi. Savunma sanayisinde bağımlılığımız gittikçe azalıyor, otomotiv ve bilgi teknolojilerinde önemli adımlar atıyoruz. Türkiye'nin teknolojiyle 21. yüzyılın lider ülkeleri arasına girmemesi için hiçbir sebep göremiyorum." - Değişim göstermesi gereken meslekler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay ise OECD çalışmalarına göre, teknolojinin işsizlik getirmediğini, aksine yeni iş alanları oluşturduğunu ifade etti.

OECD raporlarına göre otomasyon nedeniyle yüzde 14 dolayında meslek grubunun risk altında olduğunu anlatan Atay, "Yüzde 36'lık meslek grubunun da yeni beceriler geliştirmesi lazım ki teknoloji ile birlikte varlıklarını sürdürebilsinler. Türkiye'de risk altında olan meslek grubu yüzde 12, değişim göstermesi gereken meslekler ise yüzde 56 oranında. İnsan Kaynakları Ofisi olarak hesaplarımızı buna göre yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Atay, teknolojiye uyum için meslek içi eğitimin gerekli olduğuna dikkati çekti. Gelişmiş ülkelerde meslek ile ilgili eğitim alma oranının yüzde 60'a dayandığını vurgulayan Atay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'de ise bu oran yüzde 16 civarında. Biz insanları işe alıyoruz, kamuda da da özel sektörde de böyle. Kendilerini geliştirmeleri yönünde gerekli eğitim desteğini yeterince vermiyoruz. Rakamlar bize her şeyi söylüyor. Gelişen teknolojik düzende istihdam ettiğimiz insanların yeni beceriler elde etmesi için çalışmalar yapmamız gerekiyor. Yıl sonu bilançosu iyi görünsün diye insanları işten çıkarmak haksızlık. Onları kolay yoldan kapı önüne koymak ve onların yerine daha ucuz fiyatlı yeni mezunları almak doğru bir şey değil."