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  4. İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

09.02.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 10.30'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde merkez üssü Urla ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 10.30'daki depremin büyüklüğü 4,4; derinliği ise 5,29 kilometre olarak kaydedildi.

Sarsıntının Urla'ya 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AFAD ile beraber Kandilli Rasathanesi de İzmir'de hissedilen depreme ilişkin bilgi notu paylaştı.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Akdeniz'de On İki Adalar olduğunu kamuoyuna duyururken şiddetini 4.3 olarak bildirdi. Kandilli, depremin derinliğinin ise 5 km olduğunu açıkladı.

İZMİR'DE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden hissedilen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bulunmazken vatandaşlar kısa bir süreliğine tedirginlik yaşadı.

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