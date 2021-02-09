İzmir Urla açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu

Ege Denizi'nde merkez üssü Urla ilçesi açıkları olan bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 10.30'daki depremin büyüklüğü 4,4; derinliği ise 5,29 kilometre olarak kaydedildi.
Sarsıntının Urla'ya 40 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AFAD ile beraber Kandilli Rasathanesi de İzmir'de hissedilen depreme ilişkin bilgi notu paylaştı.
Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Akdeniz'de On İki Adalar olduğunu kamuoyuna duyururken şiddetini 4.3 olarak bildirdi. Kandilli, depremin derinliğinin ise 5 km olduğunu açıkladı.
İzmir'in Urla, Seferihisar ve Çeşme ilçelerinden hissedilen deprem, bölgede yaşayan vatandaşların kısa süreli bir panik yaşamasına neden oldu. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bulunmazken vatandaşlar kısa bir süreliğine tedirginlik yaşadı.