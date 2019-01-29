İzmir’in Foça ilçesinde 633 askeri personelin seçmen kaydının silindiği ile ilgili iddialara cevap veren İzmir Valiliği, kayıtların silinmediğini ve güncellendiğini açıkladı.

İzmir’in Foça ilçesinde 3 aylık askeri kursa gelen personelin İzmir’de gözüken kayıtlarının 633’ünün seçmen kaydı silindiği iddialarına İzmir Valiliğinden açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24 Haziran 2018 seçimlerinde Foça ilçemizde oy kullanıp daha sonra birliklerine ataması yapılan 633 uzman çavuşun ilgili birliklerinde personel kaydının güncellenmesidir. Herhangi bir usulsüzlük söz konusu değildir"



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