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İzmir Valiliğinden seçim bürosuna yapılan saldırıyla ilgili açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 20:16 | Son Güncelleme

İzmir Valiliği, CHP Bayraklı Yamanlar Seçim İrtibat Bürosu’nda yaşanan saldırının asayiş olayı olduğunu, yakalanan zanlının çeşitli suçlardan kaydının bulunduğunu bildirdi.İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İzmir Valiliği (BHİ) Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bayraklı Yamanlar Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezine silahla ateş edilmiş ve iki vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.

İzmir Valiliği, CHP Bayraklı Yamanlar Seçim İrtibat Bürosu’nda yaşanan saldırının asayiş olayı olduğunu, yakalanan zanlının çeşitli suçlardan kaydının bulunduğunu bildirdi.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İzmir Valiliği (BHİ) Cumhuriyet Halk Partisi’nin Bayraklı Yamanlar Mahallesi Seçim Koordinasyon Merkezine silahla ateş edilmiş ve iki vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. Söz konusu olayın faili olarak, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti yapmak, kasten adam yaralama, mala zarar verme ve hırsızlık suçlarından kaydı bulunan Bulut Aras isimli şahıs olayda kullanılan silahla yakalanmıştır. Olayın asayiş olayı olduğu, siyasi ve terör boyutunun bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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