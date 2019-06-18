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İzmir Valiliği'nden Urla ve Seferihisar'daki barınaklara onay

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 13:16 | Son Güncelleme

İZMİR'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Seferihisar ile Urla ilçelerinde yapılması planlanan balıkçı barınaklarına valilikten onay geldi.

İzmir Valiliği'nden Urla ve Seferihisar'daki barınaklara onay

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından Seferihisar ile Urla ilçelerinde yapılması planlanan balıkçı barınaklarına valilikten onay geldi. İzmir Valiliği, her iki proje için de 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' yönünde karar verdi. Akarca'da yapılması planlanan barınağın, fok yaşam alanı içerisinde kalması dikkat çekti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3'üncü Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Seferihisar ile Urla ilçelerinde balıkçı barınakları yapmak için çalışmalara başladı. İzmir Valiliği'nce 'ÇED gerekli değildir' raporları verilen barınaklardan biri Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'nde yapılacak. Balıkçı barınağında inşa edilecek olan 2 adet iskeleden aynı anda maksimum 60 adet balıkçı teknesinin yararlanması planlanıyor. Proje dosyasında, barınağın 100 adet tekneye hizmet vereceği bilgisi paylaşılırken yine barınağın yat limanı olarak kullanılmayacağı da kaydedildi. Barınak için hazırlanan imar planları, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'ne sunuldu. Ancak, planlara yönelik henüz bir çalışma yapılmadı. Urla Belediyesi de, proje için sunduğu görüş yazısında, barınağın yapılabilmesi için imar planlarına ihtiyaç duyulduğunu, plan yapım aşamasında belediyeden de görüş alınmasının gerekli olduğunu belirtti.
FOK YAŞAM ALANINA BALIKÇI BARINAĞI
Seferihisar'ın Tepecik Mahallesi Akarca bölgesinde yapılması planlanan balıkçı barınağının ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen 'Önemli fok yaşam alanları' içerisinde yer alması dikkat çekti. Proje sahasının fokların yaşam alanında bulunmasına rağmen, Tarım ve Orman Bakanlığı 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı İzmir Şube Müdürlüğü, görüş yazısında, proje için herhangi bir sakınca olmadığını belirtti. Son kararın ise Bölge Müdürlüğü tarafından verilmesi istendi. Projenin tamamlanması halinde, barınak yat limanı olarak kullanılmayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UDHB), balıkçı barınağının dalgakıran, çekek yeri, rıhtım, balıkçı teknelerine hizmet verecek elektrik ve su tesisatı, fenerler gibi alt yapı çalışmalarını yapacak. Proje kapsamında yapılacak olan ana dalgakıranın boyu 650 metre, tali dalgakıran boyu 195 metre olacak. Büyük balıkçı teknelerinin yararlanabileceği 100 x 8 metre boyutunda 3 adet iskele ile 25 metre uzunluğunda bir çekek yapılması da planlandı. Yapılacak 3 adet iskeleden aynı anda maksimum 100 adet balıkçı teknesi yararlanacak. İnşaat tamamlandıktan sonra barınak Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilecek. Bakanlık da barınağı ilgili kooperatife veya yerel yönetime devredecek.

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İzmir Valiliği'nden Urla ve Seferihisar'daki barınaklara onayİzmir Valiliği'nden Urla ve Seferihisar'daki barınaklara onay

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