İzmir Valisi Köşger koronavirüste son durumu açıkladı!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki heyetle birlikte kentin işlek yerlerinden Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde tek tek esnafı ziyaret edip, koronavirüse yönelik alınan önlemlerin uygulanıp uygulanmadığını denetledi. Taksi durakları, restoran ve kafeteryalara uğrayan Köşger, masalarında dezenfektan bulunmayan işletmeleri uyardı, yolda maske takmadan yürüyen vatandaşlara da maske taktırdı.

VATANDAŞTAN VALİ'YE: OKSİJEN ALAMIYORUZ

Vali Köşgör, maskesiz olan, kimya mühendisi olduğunu söyleyen 65 yaş üstü bir vatandaşa uyarıda bulundu. Maske takmanın zor olduğunu söyleyen vatandaş, "Bunu devamlı takınca oksijen alamıyoruz, oksijen almamız lazım. Bunlar sentetik şeyler. Ayrıca sürekli olarak 1 TL vermek ekonomik olarak yük oluyor" dedi. Vali Köşger ise vatandaşa, "Şu anda bu kurallara riayet etmekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Bir önerin var mı? Virüse karşı sosyal mesafeye, hijyenimize ve maske takmaya dikkat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sırada söz alan İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, "Yoğun bakıma giren bir hastanın yükü 500-600 bin TL olduğu için, 1 TL vermenin çok zor olduğunu düşünmüyorum" dedi.