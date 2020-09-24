İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den '15 gün daha sabredin' çağrısı

Kovid-19 ile mücadelede İzmir'de gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, salgının başladığı mart ayında vaka sayılarında ikinci sırada yer alan kentin, mevcut tabloda en kötü 15 il arasında olmadığına işaret etti.

Nüfusu İzmir'e yakın illerle mukayese edildiğinde de durumun iyi olduğunu aktaran Köşger, "Sayılarda özellikle son 3 günde, bir önceki haftaya göre üçte bir oranında düşme var. Alınan tedbirlerle son bir haftadır daha iyi gidiyor." diye konuştu.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının olağanüstü gayret gösterdiğini, rakamların iyiye gitmesinin kimseyi rehavete itmemesi gerektiğini dile getiren Köşger, İzmir'in mevcut durumundan daha iyi günleri, yaz aylarının başında yaşadığını anımsattı.

"TEMASLILARA DA TEST YAPIYORUZ"

İzmir'de sağlık hizmetlerinin verilmesi ve yatak sayısı bakımından bir sıkıntının gözükmediğini ifade eden Köşger, 445 filyasyon ekibinin canla başla çalıştığına işaret etti.

"Filyasyon anlamında İzmir'in bir farkı da temaslılara da test yapılması. Bu, hızlı yayılmayı engeleyen bir durum." diyen Vali Köşger, bütün kamu görevlilerini, salgının yayılmasını önlemek adına seferber ettiklerini, denetimleri sıkı tuttuklarını dile getirdi.