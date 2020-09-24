HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den '15 gün daha sabredin' çağrısı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den '15 gün daha sabredin' çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 13:06 | Son Güncelleme

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında, son 3 günde, bir önceki haftaya göre üçte bir oranında gerileme görüldüğünü belirterek, vatandaşların 15 gün sabrederek kendilerini izole etmeleri durumunda sayıların minimuma çekilebileceğini söyledi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den '15 gün daha sabredin' çağrısı

Kovid-19 ile mücadelede İzmir'de gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Köşger, salgının başladığı mart ayında vaka sayılarında ikinci sırada yer alan kentin, mevcut tabloda en kötü 15 il arasında olmadığına işaret etti.

Nüfusu İzmir'e yakın illerle mukayese edildiğinde de durumun iyi olduğunu aktaran Köşger, "Sayılarda özellikle son 3 günde, bir önceki haftaya göre üçte bir oranında düşme var. Alınan tedbirlerle son bir haftadır daha iyi gidiyor." diye konuştu.

Sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu çalışanlarının olağanüstü gayret gösterdiğini, rakamların iyiye gitmesinin kimseyi rehavete itmemesi gerektiğini dile getiren Köşger, İzmir'in mevcut durumundan daha iyi günleri, yaz aylarının başında yaşadığını anımsattı.

"TEMASLILARA DA TEST YAPIYORUZ"

İzmir'de sağlık hizmetlerinin verilmesi ve yatak sayısı bakımından bir sıkıntının gözükmediğini ifade eden Köşger, 445 filyasyon ekibinin canla başla çalıştığına işaret etti.

"Filyasyon anlamında İzmir'in bir farkı da temaslılara da test yapılması. Bu, hızlı yayılmayı engeleyen bir durum." diyen Vali Köşger, bütün kamu görevlilerini, salgının yayılmasını önlemek adına seferber ettiklerini, denetimleri sıkı tuttuklarını dile getirdi.

İzmir'de karantina kararı alınan vatandaşlar için üç öğrenci yurdunun tahsis edildiğine dikkati çeken Köşger, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle yurtta kalan vatandaşın bulunmadığını, daha ziyade ailesine bulaştıracağı endişesiyle evde kalmak istemeyen ve kalacak yeri olmayan 18 hastanın ağırlandığını bildirdi.

"İZMİR'DE VAKALARIN YAŞ ORTALAMASI 38"

Vali Köşger, İzmir İl Hıfzıssıha Kurulu'nun diğer illere göre daha hızlı kararlar aldığını, bu anlamda Türkiye'ye örnek olduğunu da kaydetti.

İlave tedbire ihtiyaç duyulduğu noktada gecikmeksizin karar alacaklarını aktaran Vali Köşger, "Ama gerekiyorsa bu kararlar hafifletilebilir de. İzmir'de durum iyileşirse bazı tedbirler kaldırılabilir." ifadelerini kullandı.

İzmir'de Kovid-19'a yakalanan vatandaşların ortalama yaşının 38, vefatların yüzde 76'sının ise 65 yaş üstünde olduğuna değinen Köşger, özellikle belli yaşın üstündeki vatandaşların kendilerini koruma ve kişisel izolasyon noktasında daha dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımızın 15 gün biraz sabredip, gereksiz sosyal ilişkilerden kaçınıp, kendilerini izole etmeleri, maske, temizlik ve mesafeye riayet etmeleri, özellikle temaslı olan vatandaşların biraz daha dikkatli olmaları durumunda, sayıların, sıfırlanmasa bile minimum seviyelere çekilebileceğini düşünüyorum. 15 gün sabredeceğiz, gayret edeceğiz, temastan kaçınacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, gereksiz sosyal ilişkilere dikkat edeceğiz. Artık keyfe keder işlerden kaçmamız lazım. Vatandaşların, zaruri ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmaktan kaçınmalarını, kendilerini mümkün olduğu kadar izole etmelerini tavsiye ediyoruz."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Otostop yapan kadınları aracına aldı hayatının şokunu yaşadıOtostop yapan kadınları aracına aldı hayatının şokunu yaşadı
Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!Sınavlar okulda mı olacak? Bakan Selçuk açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Altın sert düşüşte!
Altın sert düşüşte!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Diğer Haberler
Gazeteci Fatih Tezcan için istenen ceza belli oldu
Fatih Tezcan için hapis cezası istemi!
Kadınlar, otostopla bindikleri araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti
Otostop yapan kadınları aracına aldı hayatının şokunu yaşadı
Botoks sonrası ölüm iddiası! Yürüyerek girdi, baygın halde çıktı
Botoks sonrası ölüm iddiası!
İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Dövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktı
Dövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktı
Tunceli'de eldiven takma zorunluluğu kararı! Valilik duyurdu
Tunceli'de eldiven takma zorunluluğu kararı! Valilik duyurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.