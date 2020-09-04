İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vaka artışının nedenini açıkladı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, beraberindeki Konak Belediye Başkanı Abdul Batur ile Kordonboyu'nda koronavirüs denetimi gerçekleştirdi. Market, kafe ve restoran gibi işletmeleri dolaşan Vali Köşger, eksik gördüğü tedbirler konusunda iş yeri görevlilerini uyardı. Denetim yapmak için girdiği restoranda İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ile karşılaşan Köşger ve Batur, bir süre sohbet etti. Köşger, restoranlarda birbirlerine yakın oturan müşterileri de uyararak, uzaklaşmalarını istedi.

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Vali Köşger, alınan önlemleri yerinde gördüğünü ve bunun tüm İzmir'e örnek olmasını dilediğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu işin şakası yok, ciddiye almak lazım. Ben, vakaların artışa geçtiğini her denetim sonrası sizlere söylüyorum. Biz denetimleri sıklaştırıyoruz. Yeni ilave tedbirler de geldi. Düğün salonlarıyla ilgili yeni tedbirler aldık. Eğer vatandaşlarımız kurallara riayet etmezse bu farklı sıkıntılara da sebebiyet verebilir. Bazı şehirlerimizde duyuyoruz ki durum daha kötü noktalara gitmiş durumda. Bütün gayretimiz, işin kontrolden çıkmaması. Şu an İzmir'de kontrol altında gidiyor ancak kontrolden gitmemesi için tedbirleri vaktiyle almak lazım. Vatandaşlarımız kurallara riayet etmezse her vatandaşın başına polis dikmemiz mümkün değil. Biliyorsunuz biz, düğün salonlarından mütevellit bir artış olduğunu görünce düğün salonlarındaki birtakım kuralları değiştirip polisiye tedbirler almıştık. Her düğün salonuna güvenlik görevlisi koymuştuk. Bizim bu uygulamamıza müteakip, İçişleri Bakanlığı'mız da bir genelgeyle bu uygulamayı tüm Türkiye'ye teşmil etti. Düğün salonlarına veya toplu organizasyon yapılan yerlerde bazı tedbirler alınabilir ama her vatandaşın başına polis koyulmasının imkanı yok. Kimden, nasıl bir bulaş alacağımızı bilemiyoruz. Ben veya siz basın mensuplarından birisi bu virüsü taşıyor ve bulaştırıyor olabilir. Maske takmak ve mesafeye riayet etmek bu işi yüzde 99 derecesinde çözüyor."