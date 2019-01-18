İzmir ve Antalya arasındaki hızlı tren projesi

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir ve Antalya'nın hızlı tren ve otoyolla birbirine bağlanmasıyla Ege ve Akdeniz'de turizmin şahlanacağını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın iki kenti birbirine bağlayacak tren ve otoyol projeleriyle ilgili açıklamasını değerlendiren Zeybekci, otoyol projesiyle iki kent arası yolculuğun 7 saatten 3 saate ineceğini belirtti.

Projenin Ekonomi Bakanlığı yaptığı dönemden bu yana kafasında olduğunu aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:

"İzmir adaylığımın açıklanmasının ardından bunu gerçeğe dönüştürecek adımları atmaya başladık. Ulaştırma Bakanlığımız ile temasa geçtik. İzmir - Aydın Otoyolu’nun devamı olan kara yolu projesi, Denizli ve Burdur il sınırları içinden Korkuteli'ye oradan da Antalya'ya ulaşacak. İki kent arası mesafe 4 saat kısalacak. Buna paralel olarak bir de hızlı tren projemiz var. Bu projeler iki bölgenin kalkınmasına ivme katacak. Bu proje hem Ege'nin hem de Akdeniz'in turizmini şahlandıracak. 5 yıl içinde ağırlayacağımız turist sayısı 40 milyona ulaşacak. Aspendos'tan Pamukkale'ye, Kuşadası'na, Didim'e, Efes'e ve İzmir agorasına milyonlarca turisti getirip götüreceğiz."

