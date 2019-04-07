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İzmir ve Aydın'da 151 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 20:04 | Son Güncelleme

İzmir ve Aydın'da 151 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir ve Aydın açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 151 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında iki ayrı noktada hareket halindeki lastik botları durdurdu.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 31 Filistin, 24 Suriye, 24 Kongo, 3 Angola, 3 Brunei, 3 Orta Afrika, 2 Uganda, 2 Somali, 2 Sudan, 2 Mısır, 1 Eritre ve 1 Gine uyruklu 98 kişiyi gözetim altına aldı.

Dikili Limanı'na getirilen göçmenler arasında bilinç kaybı yaşayan 8 yaşındaki çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan Aydın'ın Kuşadası ilçesi Aslan Burnu açıklarında hareket halindeki lastik botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, Suriye uyruklu 53 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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