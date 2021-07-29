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İzmir ve Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

29.07.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir Valiliği'nin mesire yerleri ve tabiat parklarının dışında ormanlık alanlara giriş çıkışları ve ateş yakılmasını yasakladığı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir Valiliği'nin ormanlık alanlara giriş çıkışları yasakladığını duyurdu.

İzmir ve Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Balıkesir Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler uygulanacak. Buna göre mesire yerleriyle tabiat parklarının dışında ormanlara girilemeyecek.

GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK

Orman alanları içinde mangal, semaver, ateş yakılmasına müsaade edilmeyecek, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağı uygulanacak.

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Kamp yerleri hariç izin verilen mesire ve tabiat parklarında da mangal, semaver ve ateş yakılmasına saat 20.00'den sonra müsaade edilmeyecek. Ormanlık alan yakınlarında yerlerde anız yakılmasına ve ormanlık alanlara yakın olan yerlerdeki düğün gibi benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına da müsaade edilmeyecek.

Açıklamada, konuyla ilgili vatandaşların duyarlılığının artırılması için broşürler dağıtılacağı ve cami hoparlörlerinden de duyuru yapılacağı kaydedildi.

İZMİR'DE DE YASAKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından ormanlara giriş çıkışların yasaklandığını duyurdu. Soyer yaptığı paylaşımda, "Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler Valilikçe yasaklandı. Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım." ifadelerini kullandı.

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Balıkesir
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