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İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzündeki görüntü dikkat çekti!

06.08.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken, yangınlarının dumanı İzmir, Çanakkale ve Manisa'daki gökyüzünü kapladı. Kemalpaşa ilçesinde de dumanların güneşi kapattığı ve ışığın azaldığı görüldü.

İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzündeki görüntü dikkat çekti!

İzmir ve Çanakkale'de bulutların görüntüsü sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi oldu.

Türkiye'yi 10 gündür etkisi altına alan orman yangınları sonrası, yükselen duman ve is İzmir ve Çanakkale'ye ulaştı.

Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar yangın dumanı bulutları ve isle karşılaştı.

Çanakkale'de güne başlayanlar bu manzarayla karşılaştı.

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İzmir ve Manisa'da da benzer durum yaşandı.

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EGE BÖLGESİ VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Öte yandan aynı manzara diğer Ege Bölgesi illerinde de görüldü. Bu nedenle gözler Ege Bölgesi geneli ve İzmir hava durumuna çevrildi. İşte 6 Ağustos Ege Bölgesi ve İzmir hava durumu...

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Ege Bölgesi bugün az bulutlu ve açık, kuzey ve kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneybatı kesimlerde rüzgarın öğleden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.

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İzmir'de ise sıcaklıkların 38 derece dolaylarında seyretmesi havanın ise gün içerisinde az bulutlu ve açık olması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Manisa Çanakkale İzmir
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