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İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:26 | Son Güncelleme

KANDİLLİ 4,9 OLARAK AÇIKLADI Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.  3,0 BUYUKLUĞUNDE ARTÇI Bu depremin ardından bölgede 3,0 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 11.47'de, İzmir'in Menderes ilçesinin kırsal Çileme Mahallesi yakınlarında olan depremin derinliği 1,93 kilometre olarak ölçüldü.  PANİK ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA Bu arada, 4,8 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı.

İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

KANDİLLİ 4,9 OLARAK AÇIKLADI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.
3,0 BUYUKLUĞUNDE ARTÇI
Bu depremin ardından bölgede 3,0 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 11.47'de, İzmir'in Menderes ilçesinin kırsal Çileme Mahallesi yakınlarında olan depremin derinliği 1,93 kilometre olarak ölçüldü.
PANİK ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada, 4,8 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. Seferihisar Belediye binasında, sarsıntıyla birlikte personel ve vatandaşların, dışarıya çıkmak için koşarak merdivenlerden indikleri görüldü.

FOTOĞRAFLI

İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

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