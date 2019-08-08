İzmir ve çevresi 4,8 büyüklüğündeki depremle sallandı (2)

KANDİLLİ 4,9 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4,9 olarak açıkladı.

3,0 BUYUKLUĞUNDE ARTÇI

Bu depremin ardından bölgede 3,0 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 11.47'de, İzmir'in Menderes ilçesinin kırsal Çileme Mahallesi yakınlarında olan depremin derinliği 1,93 kilometre olarak ölçüldü.

PANİK ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, 4,8 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşanan panik, güvenlik kameralarına yansıdı. Seferihisar Belediye binasında, sarsıntıyla birlikte personel ve vatandaşların, dışarıya çıkmak için koşarak merdivenlerden indikleri görüldü.

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