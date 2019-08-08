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İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 17:03 | Son Güncelleme

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel, İzmir ve Denizli’de meydana gelen depremleri değerlendirerek bölgede daha büyük bir deprem beklenmediğini söyledi.
İzmir’de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli de art arda iki kez sallandı. İlk olarak saat 14.19’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ardından Bozkurt ilçesinde saat 14.25’te 6 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Yaşanan durum vatandaşlarda korku ve paniğe neden olurken, rahatlatan açıklama Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Altunel’den geldi. Altunel, bölgede bu tür depremlerin olabileceğini fakat daha büyük bir depremin meydana gelmeyeceğini bildirdi.

“Kabuktaki gerilmelere bağlı olarak sığ derinlikte meydana gelen depremler”
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Altunel, bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Altunel, “Ülkemiz için her ne kadar jeolojik açıdan küçük depremler olsa da bölgedeki yerel koşullar göz önüne alındığında insanları tedirgin edici açıkçası. Bu haritada bir ana fay hatları vardır, bir de bunların yanında kendi başına kabuk içinde küçük küçük kırıklar vardır. Dolayısıyla depremlerin olduğu yerlere bakarsak, örnek olarak sabah meydana gelen deprem kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı olan fay hattımızda meydana geldi ama zaman zaman aktif hale gelip fazla büyü deprem verme kapasitesi olmayan, 6 civarı depremler üreten bir faydır. Sistematik bir şey değildir oradaki. Denizli Buldan civarına baktığımızda burada esas örneğin Büyük Menderes grabeni ya da Gediz grabeni dediğimiz bu grabenleri sınırlayan faylar üzerinde bir deprem meydana gelirse, onlar aslında bizi tedirgin edici. Onlar daha fazla önem taşıyorlar ama Buldan’da meydana gelen depreme baktığımızda, burada da sistematik, uzunca bir fay hattının olduğu bir yer değildir orası. Kabuk içerisinde, kabuktaki gerilmelere bağlı olarak sığ derinlikte meydana gelen depremlerdir” dedi.

“6’dan büyük depremler meydana gelmez”
Türkiye’nin deprem bölgesinde yer aldığına değinen Altunel konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Elbette dinamik bölgedeyiz jeolojik olarak. Dolayısıyla bu tür depremler olacaktır ama arkasından büyük bir depremin gelme ihtimal bana göre yok. Çünkü oluşum yerine baktığımızda, oradaki jeolojik koşulları göz önüne aldığımızda bu bölgede 6 civarında depremler olabilir ama onun üzerinde depremler meydana gelmez.”

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama

İzmir ve Denizli depremlerinin ardından rahatlatan açıklama
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