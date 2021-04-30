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İzmir ve İstanbul'daki FETÖ operasyonlarında 159 tutuklama

30.04.2021 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir ve İstanbul Merkezli FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 62 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 398 kişiden 159'u tutuklandı.

İzmir ve İstanbul'daki FETÖ operasyonlarında 159 tutuklama

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ/POY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 26 Nisan günü, 459'u muvazzaf, toplam 532 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 274 şüpheliden 251’i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 221 şüpheliden 127'si tutuklandı, 94 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bazı şüpheliler sağlık durumları, bazılarının ise operasyon tarihinden önce haklarında işlem yapılması nedeniyle gözaltı kararı iptal edildi. 11 şüpheli ise itirafçı oldukları için adliyeye sevk edilmedi ve serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü operasyonda ise gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 177 şüpheliden 145'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 32 kişi ise tutuklandı. 28 şüpheli ise itirafçı olmaları sebebiyle serbest kaldı.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

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fetö İstanbul İzmir

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