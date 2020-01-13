İzmir ve Manisa'da deprem! (AFAD- Kandilli Rasathanesi son depremler)

İzmir ve Manisa'da peş peşe depremler... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, İzmir Aliağa'da saat 01:50'de 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 9 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 2.9, derinliğini ise 14 kilometre olarak açıkladı.

AKHİSAR'DA DEPREM

İzmir'deki depremin ardından saat 03.16'da merkez üssü Manisa'nın Akhisar ilçesi olan 2.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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