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  4. İzmir ve Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor...

İzmir ve Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor...

15.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi. Bölgeye 5 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi. Ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Bölgede ise soğutma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın da söndürüldü. İşte detaylar...

İzmir ve Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor...

Kemalpaşa'nın Vişneli köy mevkisindeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter, 2 uçak, 22 arazöz ve 5 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

İZMİR'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Yangın, ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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MANİSA'DAKİ YANGIN DA KONTROL ALTINDA

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Osmancalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 2 uçakla hem havadan 11 arazöz, 3 su tankeri ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleriyle de karadan müdahale edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı.
2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir orman yangını
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