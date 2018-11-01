İzmir ve Manisa'dan art arda kötü haber!

İzmir'deki kaza, gece yarısı saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa - Armutlu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Bircan idaresindeki 35 DGR 64 plakalı otomobil, Kemalpaşa yönünden Armutlu istikametine seyir halinde olduğu sırada, karşı istikametten gelen Mustafa Sür'ün kullandığı 45 ZB 3925 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonucu, Mustafa Sür ve karşı otomobilde yolcu konumunda bulunan Sevgi Bircan (58), Kadir Bircan ve Ergün Bircan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sevgi Bircan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, yaralılardan Mustafa Sür sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine, diğerleri ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

MANİSA'DA KORKUNÇ KAZA



Kaza, akşam saatlerinde Manisa-İzmir Karayolu Dericiler Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Şaban Duyan (41) yönetimindeki 45 HD 1783 plakalı kamyon, aynı istikamette giden Latif Tutar (38) yönetimindeki 45 AB 935 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Latif Tutar ile aynı araçtaki Müslüm Gündoğan (40), Fadime Gündoğan (43) ve Zehra Tutar (35), çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Durumu ağır olan yaralılardan Fadime Gündoğan ve sürücü Latif Tutar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Müslüm Gündoğan'ın durumunun iyi olduğu, Zehra Tutar'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, kamyon şoförü Şaban Duyan ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İHA/DHA

