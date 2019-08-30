HABER

İzmir ve Muğla'da PKK operasyonu: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

İZMİR ve Muğla'da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı.

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR ve Muğla'da, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda, 15 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir il merkezi yanı sıra Seferihisar, Menemen ve Ödemiş ilçeleri ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Örgütü ayakta tutabilmek ve sokak eylemlerini tekrar hareketlendirmek için hazırlık yaptıkları belirlenen 15 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği, haklarında toplama kararı olan yasaklı yayınlar, çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

PARTNER Gözlük kullananlara makyaj tüyoları Gözlük kullananlara makyaj tüyoları
Aracıyla takla atan sürücü yaralandıAracıyla takla atan sürücü yaralandı
Antalya’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklamaAntalya’da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

Valilik açıkladı! Muhtarın kanı yerde kalmadı

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

İzmir ve Muğla'da terör operasyonu

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

8 kilometrelik kuyruk! 'Sıcağın altında saatlerdir bekliyoruz'

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

G.Saray'dan resmi Falcao açıklaması!

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.