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İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

17.12.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

İzmir’in Beydağ, Ödemiş, Menderes, Bornova, Seferihisar ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Köpek Unsuru tarafından İzmir’in Beydağ, Ödemiş, Menderes, Bornova, Seferihisar ilçeleri ile Muğla’nın Bodrum ilçelerinde bulunan belli adreslerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

İzmir’in Beydağ, Ödemiş, Menderes, Bornova, Seferihisar ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Narkotik Köpek Unsuru tarafından İzmir’in Beydağ, Ödemiş, Menderes, Bornova, Seferihisar ilçeleri ile Muğla’nın Bodrum ilçelerinde bulunan belli adreslerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 465 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 2 adet 9 mm tabanca, 110 adet 9 mm tabanca fişeği, 5 adet 7x65 mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet bong tabir edilen uyuşturucu madde içmek için aparat ele geçirildi. Olayla ilgili, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan 6, uyuşturucu kullanmak suçundan 9 olmak üzere toplam 15 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir ve Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

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