İzmir ve Tekirdağ'dan dehşet haberleri peş peşe geldi! Üç çocuk ve bir kadın öldürüldü

Tekirdağ'da yaşanan olay, gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çiftlikönü Mahallesi'nde meydana geldi. Markette kasaplık yapan Burak Tekler ile hemşire olan ve özel bir hastanede işe başlamaya hazırlanan Cansu Sezer, şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 10 gün önce boşandı. Boşanmanın ardından Cansu Sezer, oğlu Selim Ali Tekler'i de yanına alarak başka bir eve yerleşti. Dün gece yarısı eski eşinin evine gitmesiyle ikili tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Tekler, evdeki bıçakla önce eski eşi Cansu Sezer'i, ardından da oğlu Selim Ali'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra evden kaçtı.

SESLERİ DUYANLAR İHBAR ETTİ

Daireden gelen sesleri duyanların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Cansu Sezer ile oğlu Selim Ali Tekler'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaçan Burak Tekler, bir süre saklandıktan sonra sabaha karşı polise giderek teslim oldu. Tekler'in ifadesinde, oğlunu görmek için gittiği evde eski eşi ile tartıştıklarını belirterek, ailesine laf söylemesi üzerine sinirlendiğini anlattığı belirtildi. Cinayetlerin ardından intihar etmeyi denediğini ancak sonra vazgeçtiğini söyleyen Tekler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tekler, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

POLİS BABA İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Alınan bilgiye göre, 9 Eylül Mahallesi'nde yaşayan M.A, eşinin olmadığı anda, 8 ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu tabancayla öldürdü. M.A. daha sonra aynı silahla intihar etti. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde baba ve çocuklarının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve çocuklarının cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Diğer yandan İzmir Valiliğinden olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, cinnet geçiren polis memurunun, çocuklarını öldürüp hayatına son verdiği, olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiği kaydedildi.

(DHA/AA)

