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İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Yaşar Üniversitesini tercih ederek İzmir’e gelen yabancı öğrenciler, kenti çok sevdiklerini dile getiriyor.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden Yaşar Üniversitesini tercih ederek İzmir’e gelen yabancı öğrenciler, kenti çok sevdiklerini dile getiriyor. Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı ile bir dönem veya bir yıl boyunca eğitim görebilme hakkına sahip olan öğrenciler, böylece hem İzmir’i hem de Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da elde ediyor. 2005 yılından bu yana bine yakın Erasmus öğrencisine ev sahipliği yapan Yaşar Üniversitesi, bu yıl da program kapsamında Avrupa’dan 41 öğrenciye kapılarını açtı.
2005 yılında yükseköğretim kurumlarının birbirleriyle işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik öğrenci değişim programı Erasmus’a dahil olan Yaşar Üniversitesinin Avrupa’da 28 ülkeden 226 üniversite ile anlaşması bulunuyor. Erasmus öğrenci değişim programı dışında, Global Değişim ve ISEP programı ile Avrupa dışındaki dünyanın değişik ülkelerinden 300’den fazla üniversiteyle de anlaşması bulunan Yaşar Üniversitesi’nin, 600’den fazla üniversiteyle de işbirliği mevcut.

Kültürel kazanım
Üniversite eğitimi için İzmir’e gelen öğrencilerin kenti daha yakından tanımaları için oryantasyondan geçtiklerini hatırlatan Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Programlar Ofisi Müdürü Tuğba Dass, “Her yıl, yabancı öğrenci sayımız artıyor. Değişik dünya görüşlerine ve dillere sahip dünyanın dört bir yanından öğrenciler üniversitemizde eğitim görüyor. Erasmus+ Programı’na dahil olan Türk ve yabancı öğrenciler benimsedikleri çok kültürlülük sayesinde mezun olmadan birçok avantaja sahip oluyorlar” dedi.
İzmir’i sevmek için çok neden var
Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı’yla Yaşar Üniversitesi’ne Almanya, İspanya, Hollanda ve Macaristan gibi çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen öğrenciler neden İzmir’i ve Türkiye’yi çok sevdiklerini şöyle anlattılar:

Öğrenci dostu bir kent
Anouschka Van den Dolder (19) (Hollanda, HU University of Applied Sciences)
“Hollanda’da da hukuk bölümü öğrencisiyim. Türkiye’ye gelmek istedim çünkü Türk kültürü her zaman çok ilgimi çekti. Yaptığım araştırmalar sonucu da İzmir’in öğrenci dostu bir kent olduğunu öğrendim. İlerici ve modern insanların bir araya geldiği İzmir, beklentilerimi tam anlamıyla karşıladı diyebilirim. Burada kendimi huzurlu hissediyorum. Türkiye’yi tercih edecek öğrencilere İzmir’i kesinlikle tavsiye ederim.”

Kendimi çok rahat hissediyorum
Clemens Zeiler (26) (Çekya, University of Economics Prague)
“Avusturalya vatandaşıyım ancak Çekya’da uluslararası ilişkiler ve işletme bölümü öğrencisi olarak eğitim alıyorum. Her zaman yeni deneyimler elde etmek hoşuma gider. Şu ana kadar da dünyanın çeşitli yerlerinde bulundum. Ancak İzmir kadar kendimi rahat hissettiğim bir kent olmamıştı. Burada insanlar çok yardımsever. Bu nedenle bu kenti çok sevdim. Ayrıca Yaşar Üniversitesi’nde pek çok yabancı öğrenci bulunuyor. Bu da ne kadar uluslararası bir üniversite olduğunu gösteriyor. Sanırım Türkçe öğrenmek için de çaba sarf edeceğim. Bu kültürü yakından tanımak için dil önemli bir araç.”

Modern ve hoş
Patricia Sefcikova (24) (Slovakya, Comenius University in Bratisalva)
“Slovakya’da İşletme bölümünde eğitim alıyorum. Daha önce Türkiye’de bulunmadım ancak yaptığım araştırmalar sonucunda İzmir’in hoş ve modern bir kent olduğunu öğrendim. Kentle ilgili pozitif yorumlar duydum ve okudum. Yaşar Üniversite’si de yüzde 100 İngilizce eğitim verdiği için burayı tercih ettim. Kendim için iyi bir seçim yaptığımı düşünüyorum.”

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor

İzmir yabancı öğrencileri de kucaklıyor
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