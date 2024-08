İzmir yangın kabusunu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı! Bakan Yumaklı yangının çıkış nedenini açıkladı

Dün akşam saatlerinde İzmir Karşıyaka'da başlayan orman yangını giderek yayıldı. Şehir merkezinin dumanla kaplandığı yangın ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor.

KENTİ DUMAN KAPLADI

Yangın şiddetli rüzgarla birlikte artık yerleşim yerlerine oldukça yakınlaştı.

Bölgeden gelen görüntüler durumun vehametini ortaya koyar nitelikte...

İZMİR VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesindeki orman yangınına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu an için çok büyük bir risk ya da can kaybıyla ilgili bir sıkıntı yok. Yangın henüz bu bölgelerde kontrol altına alınmış değil. Bir köy ve yangına yakın evleri tahliye ettik. Rüzgarda hava araçları çalışmakta zorlanıyor. Allah korudu birkaç tehlike de atlattı arkadaşlarımız. Rüzgarın hızı azalırsa daha iyi müdahale edilecek."

45 İŞ YERİ BOŞALTILDI, 16 EV KÜLE DÖNDÜ

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı. AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.

BAKAN YUMAKLI YANGININ ÇIKIŞ NEDENİNİ AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin Yamanlar Seyirtepe’de açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "Şu ana kadar 72 yangın çıktı. Bunların 45'i kontrol altında. 27'sine müdahale sürüyor. Sabah itibarıyla sadece Bolu ve Manisa'da yangın vardı. Çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması buraları alevlendirdi. Bolu'da anızdan kaynaklı yangın çıktı. Yangını başlatanlar gözaltında şu an. İzmir Karşıkaya'da yangın haberi aldık. 3 kişinin piknik amacı yakmış oldukları ateşten. Yamanlar mevkiinde konut alanına yakın olması nedeniyle 17 ev yandı. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek unsur yok. İzmir Ödemiş iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın. İnanılmaz bir rüzgar var. Yangınların tamamında can kaybı yok. En çok bizi endişeye sevk eden Aydın Bozdağan yangını. " dedi.

EVLER YANDI

İzmir’de dün gece Yamanlar’da başlayan orman yangını evlere sıçradı. İtfaiye ekipleri olağanüstü bir çabayla yangını söndürmeye çalışıyor.

APARTMANA DA SIÇRADI

Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki TOKİ binalarından birine sıçrayan alevler apartmanda yangına neden oldu. Yangının TOKİ konutlarına sıçraması sonucu 10 katlı bir bloğun çatısı yandı.

KARŞIYAKA BELEDİYESİ DESTEK İSTEDİ!

Karşıyaka Belediyesi, devam eden yangına müdahale için destek istedi. İzmir Karşıyaka Belediyesi, X platformunda yaptığı paylaşımda bölgede devam eden yangınla ilgili yeni bir yardım çağrısında bulundu ve yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları desteğe çağırdı.

ACİL!



Karşıyaka’da devam eden yangına müdahale için kullanıma hazır durumda su tankeri ve iş makinesi olan tüm firmaları mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/fQgunw1Boy — Karşıyaka Belediyesi (@karsiyaka_bel) August 16, 2024

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN İZMİR AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İzmir’deki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Orman ekiplerinin yanı sıra AFAD, polis, jandarma, itfaiye, belediyeler aracılığıyla çalışmalar aralıksız sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı çalışmalara havadan destek verirken, 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale devam ediyor. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

BAKAN YERLİKAYA: 900 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, jandarma ve polisimizin koordinesinde, Sancaklı Mahallesi'nde 170, Doğançay Mahallesi'nde 500, Zübeyde Mahallesi'nde 50, Onur Mahallesi'nde 80 olmak üzere toplam 800 vatandaşımız, Bayındır ilçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANI: BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZIN BİR AN ÖNCE EVLERİNİ BOŞALTMASINI İSTİYORUZ

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Doğançay bölgesindeki yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın bir an önce evlerini boşaltmasını istiyoruz. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmalarında tüm saha görevlilerimizin yangını söndürebilmesi için görevi olmayan araçların ve vatandaşlarımızın da bölgeden uzaklaşmasını önemle rica ediyoruz." dedi.

HAVADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Sabahın erken saatlerinde bölgeye gelen 10 helikopterle havadan müdahale başladı. Yangının çıktığı bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü'nden helikopterler su alarak, alevlere püskürtmeye devam ediyor.

Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin ise anız yakmaktan olduğu düşünülüyor.

Karadan müdahale ise 90 arazöz, 96 iş makinesi, 637 personelle sürüyor.



Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır