İzmir yangını - Tunç Soyer: İzmir'de yanan alan 500 hektar değil, 5 bin hektarın üzerinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyler, Perşembe gecesi İzmir Karabağlar'da ormanlık alanların yanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildiği fakat bizim yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor" dedi.

İzmir belediyesi tarafından düzenlenen Ulaşım ve Toplu Taşıma konulu toplantıda konuşan Soyer, ormanların yandığı bölgede meclis toplantısı yapacaklarını belirtti.

Soyer, İzmir Karabağlar'daki orman yangınının kent tarihinin en büyük yangınlarından biri olduğunu söyledi ve Ege Orman Vakfı'nın bir bağış kampanyası başlattığını ifade etti.

Soyer yangınla mücadeleyle ilgili şunları söyledi:

"Ama mesele sadece fidan dikmekten ibaret değil. Mesela dikilecek ağacın türünden onun korunmasına, vatandaşların ona sahip çıkma bilincine, eğitimine, birçok alanda adım atılmasını gerektiren bir hikayedir."

30 Ağustos'ta belediye ile paylaşılan fikirlerin, tavsiyelerin değerlendirilmesi için bir araya gelineceğini söyleyen Soyer önerilerin belediye meclisinde karar haline getirilip İzmir Valiliği'ne iletileceğini belirtti.