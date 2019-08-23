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İzmir yangını - Tunç Soyer: İzmir'de yanan alan 500 hektar değil, 5 bin hektarın üzerinde

23.08.2019 00:02 | Son Güncelleme

İzmir Karabağlar'da çıkan yangının 'kent tarihinin en büyük yangınlarından' biri olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer "Yanan alan 500 herktar olarak ifade ediliyor, bizim yaptığımız tespiter 5 bin hektarın üzeirnde olduğunu gösteriyor" dedi.

İzmir yangını - Tunç Soyer: İzmir'de yanan alan 500 hektar değil, 5 bin hektarın üzerinde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyler, Perşembe gecesi İzmir Karabağlar'da ormanlık alanların yanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yanan alan 500 hektar olarak ifade edildiği fakat bizim yaptığımız tespitler 5 bin hektar alanın üzerinde bir alanın yanmış olduğunu gösteriyor" dedi.

İzmir belediyesi tarafından düzenlenen Ulaşım ve Toplu Taşıma konulu toplantıda konuşan Soyer, ormanların yandığı bölgede meclis toplantısı yapacaklarını belirtti.

Soyer, İzmir Karabağlar'daki orman yangınının kent tarihinin en büyük yangınlarından biri olduğunu söyledi ve Ege Orman Vakfı'nın bir bağış kampanyası başlattığını ifade etti.

Soyer yangınla mücadeleyle ilgili şunları söyledi:

"Ama mesele sadece fidan dikmekten ibaret değil. Mesela dikilecek ağacın türünden onun korunmasına, vatandaşların ona sahip çıkma bilincine, eğitimine, birçok alanda adım atılmasını gerektiren bir hikayedir."

30 Ağustos'ta belediye ile paylaşılan fikirlerin, tavsiyelerin değerlendirilmesi için bir araya gelineceğini söyleyen Soyer önerilerin belediye meclisinde karar haline getirilip İzmir Valiliği'ne iletileceğini belirtti.

Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçelerine yayılan orman yangını, 2 gün 5 saatlik çalışma sonrası Salı akşamı saat 18.00 civarında kontrol altına alınmıştı.

Tarım ve Ormanlık Bakanı Bekir Pakdemirli, yangında 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü söylemişti.

Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

Pekdemirli yangın söndürme çalışmalarında uçak kullanılmamasına yönelik eleştirilere karşılık Türkiye'de kendilerine hizmet verecek bir uçak filosu bulunmadığı yanıtını verdi ve "Bugünkü şartlar itibariyle THK'nın elinde olan 6 uçağın 3'ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesinin birisi uçamayacak durumda" dedi.

THK'dan ismini vermek istemeyen bir yetkili ise bianet.org'dan Hikmet Adal'a yaptığı açıklamada 'ellerinde 6 tane CL-215 tipi yangın söndürme uçağı olduğunu fakat Bakanlık'ın sözkonusu ihaleyi kendilerine vermedikleri için bu uçakları şu anda kullanamadıklarını ve atıl şekilde bekletildiğini' iddia etti.

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