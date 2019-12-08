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İzmir Yangının Yaralarını Sarıyor

08.12.2019 20:27 | Son Güncelleme

18 Ağustos’ta İzmir'de çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan “Orman İzmir” kampanyasının ilk fidanları Bornova’da toprakla buluştu

18 Ağustos’ta İzmir'de çıkan orman yangının yol açtığı büyük tahribatın ardından kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek amacıyla başlatılan “Orman İzmir” kampanyasının ilk fidanları Bornova’da toprakla buluştu. İzmirliler, kentin var olan ormanlarını korumak ve geliştirmek için yüzlerce fidan dikti.

Şeytan Deresi’nde yapılan fidan dikimi şenliğine soğuk havaya rağmen çok sayıda İzmirli katıldı. İzmirliler, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le birlikte menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği, ahlat, defne ve çınar gibi İzmir’de sayıları giderek azalan türlerden oluşan yüzlerce fidanı toprakla buluşturdu. Şölene İzmir’in birçok ilçesinin belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

3800 hektar alan ağaçlandırılacak

Şölende konuşan Soyer, ekolojik krizin hızla dünyanı yaşanamaz bir hale getirdiğini belirtti. Soyer, 18 Ağustos’taki büyük yangında İzmir’in akciğerlerinin yandığını söyleyerek, “Bunu tedavi etmek mecburiyetindeyiz. 18 Ağustos’taki büyük yangından sonra çok daha fazla fidan dikeceğimizi, daha fazla alanı yeşillendireceğimizi söylemiştik. Üç bin 800 hektar alanda ağaçlandırma yapmayı ve yanan ormanların çok daha fazlasını İzmir’e iade etmeyi hedefliyoruz. Bugün burada 280 dönümlük ağaçlandırma sahası için ciddi çalışmalar yaptık. Uzunca yıllardır bu topraklarda kızılçam dikiyoruz. Aslında bu çıra ekip, yangın biçmeye benziyor. Bir tane sandal ağacı fidanı bulamadık burada, tüketmişiz. Bu yüzden bugün menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği ve ahlat gibi ağaçların fidanını dikiyoruz. Bunlar yangına daha dayanıklı, dirençli ağaçlar. Bunlar yaban hayatını güçlendirecek ağaçlar” diye konuştu.

Artvinli çocuklardan fidan bağışı

İzmir’in ormanlarını geliştirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattıklarını da açıklayan Soyer, “İzmir’de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmirliler’in çocukları, ağaçlarıyla birlikte büyüyecek. Her vefat eden İzmirli için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla beraber yaşayacaklar” dedi. Soyer ayrıca Artvin Şavşat Çocuk Belediyesi tarafından İzmir’deki fidan seferberliğine 2 bin 9 lira maddi bağış yapıldığını da açıkladı.

“Umutsuzluğa yer yok”

Hacettepe Üniversitesi’nden Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çağatay Tavşanoğlu ise büyük yangınla ilgili umutsuz olunmaması gerektiğini belirtti. Tavşanoğlu, bu durumun İzmir’in yeşillendirilmesi için bir ağaçlandırma seferberliğinin zemini olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Hedef 35 “yaşayan park”

Törendeki açılış konuşmalarının ardından İzmirliler fidan dikim sahasına geçti ve alanın farklı bölgelerinde o alana uygun olan türleri toprağa dikti, can suyu verdi.

“Orman İzmir” Kampanyası çerçevesinde, İzmirliler’in doğa ve ormanlarla bütünleşebilmesi için il genelinde 35 “yaşayan park”ın kurulması, kentteki tüm park alanlarının, yeşil koridor ve “yeşil caddeler” aracılığıyla birbirine ve şehrin doğal alanlarına bağlanması olarak hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Orman İzmir” Kampanyası kapsamında bir yıl içerisinde 3,5 milyon lira tutarında bağış toplamayı amaçlıyor.

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