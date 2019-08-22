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İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 10:54 | Son Güncelleme

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 500 hektarlık alanı kül eden orman yangınını söndürmek için mücadele eden helikopter pilotlarından Ukraynalı Yurii Bostnik, kaldığı otel odasında bulundu. Yangınla iki gün boyunca yoğun bir şekilde mücadele eden Ukraynalı pilotun ölümü herkesi üzerken, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde durulan pilotun kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek.

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. 500 hektarlık alanı kül eden yangına Antalya'daki Manavgat Orman Bölge Şefliği'nde görev yapan helikopter pilotu Yurii Bostnik de destek olmak için geldi.

Bostnik, ekiplerin söndürmek için büyük çaba gösterdiği yangında dumanların arasına helikopterle girerek sayısız sorti yapıp su bıraktı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra ise Ukraynalı pilot, dinlenmek üzere Gaziemir'deki otele gitti. Uyumadan önce yardımcı pilot Uğur Uysal'la yemek yiyen Bostnik, daha sonra odasına çekildi.

Dün sabah saatlerinde yardımcı pilotun telefonla ulaşamaması üzerine görevliler odasına girdi. Odanın banyo bölümünde Yurii Bostnik'in cansız bedeni bulundu. Odadaki ilk incelemeden sonra cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Bostnik'in ilk tespitlere göre kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği kanaatine varıldı. Kesin ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği ifade edildi.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Ölümü orman teşkilatında büyük üzüntüye neden olan Yurii Bostnik'in cenazesinin, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda bulunduğu, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine gönderileceği belirtildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kahraman pilotun ölü bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, şunları söyledi:

''Kimisi giriyor yangının içerisinde yaralanıyor. Kimisi duman altında kalıyor, hastaneye kaldırılıyor. Teşkilatımızdan bölge müdürlüğü seviyesine kadar hayatını yangında kaybedenler var. Ben özellikle yangınlarla mücadelede hayatını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Kalp krizi diye bana geldi. Çünkü gerçekten belki son günlerinde topluma faydalı bir iş yaptı. Bir ağaç daha az yansın diye belki kendini strese koydu. Ve böyle bir sonla hayatını noktalamış oldu. Ama bence çok şerefli bir son. İnsanlar bir ağaca kavuşsunlar diye bir ilke uğruna savaşını verdi.

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pilot yangın izmir Yurii Bostnik

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