İzmir yangınlarında son durum! Menderes, Tire, Urla ve Çeşme... Vali Elban duyurdu: 440 konut risk altında!

İzmir adeta alevlere teslim oldu. Karşıyaka'daki ormanlık alanda çıkan yangının ardından Menderes, Tire, Urla ve Çeşme'den gelen peş peşe yangın haberleri endişeleri daha da artırdı. Ekiplerin Yamanlar'daki alevlerle mücadelesi sürerken, akşam saatlerinde önce Menderes, ardından da Tire, Çeşme ve Urla'da alevler yükseldi.

İZMİR MENDERES'TE ORMAN YANGINI ÇIKTI

İzmir'in Menderes ilçesinde de orman yangını başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Şaşal Mahallesi'nde saat 16.45'te çıkan orman yangınına ilk müdahale 10 dakika sonra gerçekleştirildi. Yangını söndürmek için 6 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 7 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile çalışmalar devam ediyor.

ÇEŞME'DE ALEVLER GENİŞ ALANA YAYILDI

Sosyaş medyada paylaşılan görüntülerde ünlü tatil beldesi Çeşme'de yangının geniş bir alana yayıldığı görüldü.

URLA'DA EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Urla'da da Balıklıova Mahallesi'nde bir site yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Alevlerin siteye yaklaşması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri tedbiren sitenin tahliyesini başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sürerken; İzmir Valisi Süleyman Elban, Urla ilçesinin Balıklıova Mahallesi yakınlarında makilik alanda çıkan yangın nedeniyle bölgedeki bir sitenin tahliye edildiğini söyledi.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BELLİ OLDU

Bölgede devam eden söndürme çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Elban, AA muhabirine, yangına bölgedeki kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.

Bölgenin ağırlıklı makilik alan olduğunu belirten Elban, "Yangın, havanın çok sıcak ve kurak olması artı şiddetli rüzgar neticesiyle çok hızlı yayılım gösterdi." dedi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, jandarma, polis ve diğer kurum ekiplerinin müdahale etmek için sahada olduğunu anlatan Elban, şöyle devam etti:

"440 KONUTTAN OLUŞAN SİTE RİSK ALTIN"

"Ekipler hızlı müdahale etmesine rağmen belli oranda yangın maalesef yayıldı. Bölgede 440 konuttan oluşan bir yazlık site var, bu site dışında herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor. Bu siteye de ulaşmaması ve can, mal kaybı olmaması için tüm ekiplerimiz yoğun bir şekilde oraya yangının ulaşmaması için çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bir riske girmeden oradan ayrılması için uyarıya bulunduğumuzda, vatandaşlarımın büyük çoğunluğu uyarımızı dikkate alarak evlerini terk ettiler. Fakat 34 vatandaşımız son ana kadar ayrılmama konusunda direnç gösterince onları da kara yoluyla risk oluşturduğu için sahil güvenlik ekiplerimizin teknesiyle deniz yoluyla tahliye ettik."

Elban, yangının hem site hem de bölgedeki yerleşim yerleri açısından bir risk oluşturmadığını söyledi.

Karşıyaka Yamanlar'daki yangına müdahalenin sürdüğünü anlatan Elban, "Akşam üzeri 17.30 gibi Menderes ilçemizde bir yangın başladı ve o devam ediyor. Tire ve Bayındır'daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı. Ancak buradaki, Menderes'teki ve Yamanlar'daki henüz aktif durumunu koruyor. Ancak Yamanlar'daki yangının enerjisi düşürüldü. İnşallah kısa sürede iyi haberler vereceğiz." ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA: 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada orman yangınlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Ülke genelinde; 15-17 Ağustos 2024 tarihleri arasında toplam 19 orman yangını meydana gelmiştir. Orman yangınına sebebiyet verdiğinden şüphelenilen; İzmir’in Tire ilçesinde 3 şahıs, Ödemiş ilçesinde 2 şahıs, Bayındır ilçesinde 1 şahıs ve Karşıyaka ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs gözaltına alınmıştır. Bolu’nun Göynük ilçesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si tutuklanmış, 2’si hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır