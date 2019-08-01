İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Urla'da kurulacak İzmir Teknoloji Üssü sayesinde kentin yazılımın merkezi olacağını söyledi.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, Urla'da kurulması planlanan İzmir Teknoloji Üssü ile ilgili çalışmaların hızlanacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti'nin her zaman Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiğini ve iktidara geldikleri günden itibaren bu anlamdaki yatırımlara ayrılan bütçenin sürekli olarak artırıldığına dikkati çeken Dağ, şunları kaydetti:

"Son 10 yıla baktığımızda Ar-Ge çalışmalarına aktarılan miktarın milli gelire oranı yarı yarıya artmıştır. Bu alandaki çalışmalar ve yatırımlar devam etmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde Urla'da kurulacak İzmir Teknoloji Üssü ile birlikte İzmir, teknolojide öncü bir şehir haline gelecektir. Kurulacak teknoloji üssü ülkemizin bilişim ve teknoloji alanında gelişimine öncülük edecek. İzmir yazılımın merkezi olacak. İzmir Teknoloji Üssü, iş adamlarımızın ve sanayicilerimizin uzun süredir beklediği bir araştırma geliştirme merkezi olacaktır. 560 bin metrekare kapalı alanda planlanan üs, yüzlerce firmaya ev sahipliği yaparak genç ve inovatif beyinlere de büyük bir istihdam imkanı sağlayacaktır. İzmir, konumu, birikimi ve altyapısıyla böylesine kapsamlı ve büyük bir merkez için biçilmiş kaftandır. Teknoloji üssümüzün en kısa zamanda hayata geçmesine ilişkin çalışmalar hız kazanmıştır."