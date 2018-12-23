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İzmir Yeni Foça'da oltayla 42 kiloluk kılıç balığı yakaladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 22:28 | Son Güncelleme

  İZMİR Yeni Foça'da, tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, olta ile 42 kilo ve 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu.

İzmir Yeni Foça'da oltayla 42 kiloluk kılıç balığı yakaladılar

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (DHA)- İZMİR Yeni Foça'da, tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, olta ile 42 kilo ve 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Balıkları tekneye çekerken zor anlar yaşayan balıkçılar, dana sonra balıklarla poz vererek kazançlı bir avlanmanın keyfini yaşadılar.
Bugün saat 11.30 sıralarında, İbrahim Gecekuş ve 2 balıkçı arkadaşı Yeni Foça Gencerli bölgesinde tekneyle balığa çıktı. Bir süre denizde vakit geçiren balıkçılar, olta ile ilk önce 42 kilo daha sonra da 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Özellikle büyük olan kılıç balığını tekneye çekmede büyük güçlük yaşan balıkçılar, yarım saatten fazla mücadele ettiklerini belirttiler. Şans eseri 42 ile 25 kiloluk kılıç balığı tutan balıkçılar, şaşkınlığını gizleyemezken, kazançlı bir avlanmanın da keyfini çıkardılar.
Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce Aliağa ile Yeni Foça arasındaki Gencerli bölgesinde akaryakıt sızıntısı yaşanmış ve 1 kilometrelik alanda etkili olmuştu.

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