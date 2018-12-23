HABER

İzmir Yeni Foça'da oltayla 42 kiloluk kılıç balığı yakaladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 23:27 | Son Güncelleme

  İZMİR Yeni Foça'da, tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, olta ile 42 kilo ve 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (DHA)- İZMİR Yeni Foça'da, tekneyle balığa çıkan 3 balıkçı, olta ile 42 kilo ve 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Balıkları tekneye çekerken zor anlar yaşayan balıkçılar, dana sonra balıklarla poz vererek kazançlı bir avlanmanın keyfini yaşadılar.

Bugün saat 11.30 sıralarında, İbrahim Gecekuş ve 2 balıkçı arkadaşı Yeni Foça Gencerli bölgesinde tekneyle balığa çıktı. Bir süre denizde vakit geçiren balıkçılar, olta ile ilk önce 42 kilo daha sonra da 25 kilo ağırlığında iki kılıç balığı tuttu. Özellikle büyük olan kılıç balığını tekneye çekmede büyük güçlük yaşan balıkçılar, yarım saatten fazla mücadele ettiklerini belirttiler. Şans eseri 42 ile 25 kiloluk kılıç balığı tutan balıkçılar, şaşkınlığını gizleyemezken, kazançlı bir avlanmanın da keyfini çıkardılar.

Öte yandan, yaklaşık 4 ay önce Aliağa ile Yeni Foça arasındaki Gencerli bölgesinde akaryakıt sızıntısı yaşanmış ve 1 kilometrelik alanda etkili olmuştu.

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Sis çöktü, göz gözü görmüyor!Sis çöktü, göz gözü görmüyor!
Bursa'da sis hayatı olumsuz etkilediBursa'da sis hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

Nihat Doğan'dan MasterChef Murat için olay sözler

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Nusret Gökçe'den aile fotoğrafını paylaştı

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Kar İstanbul'a geliyor! Aşırı soğuk günler kapıda (Meteoroloji hava durumu raporu)

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadının korkunç ölümü! Elektrikli battaniye ile uyumak sonu oldu

Genç kadının korkunç ölümü! Elektrikli battaniye ile uyumak sonu oldu

Bursa'ya sis çöktü, görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Sis çöktü, göz gözü görmüyor!

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Meteoroloji uzmanı açıkladı: Salı günü kar topu oynayabiliriz

Altınyol'dan İstanbul'daki köprülere göre daha fazla araç geçiyor

Altınyol'dan İstanbul'daki köprülere göre daha fazla araç geçiyor

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Erdoğan telefonla bağlandı! Dikkat çeken Gökçek mesajı

Bursa'da facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

Facia gibi kaza! Çok sayıda yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.