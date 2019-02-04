İzmir yeni tiyatro sahnesine kavuştu

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nin, "Kantocu" adlı müzikalle açılacağını söyledi.

Ulukut, Bornova Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sahnenin hizmete girmesiyle İzmirlilerin sanatla daha çok iç içe olacağını ifade etti.

Merkezin tamamlanmasından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çok katkısı olduğunu belirten Ulukut, şunları kaydetti:

"Bakanımız İzmir'e her geldiğinde buradaki çalışmaları inceledi. Yetkililere, 'Çalışmaları hızlandırın.' dedi. 7 Şubat'ta burada seyircinin karşısına çıkıyorsak, kendisinin emeği çok fazladır. Perşembe akşamı sadece tiyatro sahnesinin açılışını yapacağız. Binanın açılış tarihi Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü bir tarihte yapılacak."

- "Müzikalin biletlerinin hepsi satıldı"

Sahnenin, Haldun Dormen'in yazdığı "Kantocu" adlı müzikalle açılacağını hatırlatan Ulukut, 380 kişilik salonun dolacağına inandığını dile getirdi.

Ulukut, İzmir Devlet Tiyatrosu Karşıyaka Sahnesi'nde inşaat çalışmalarının tamamlandığını sözlerine ekledi.

Müzikalin yönetmeni Sabri Özmener de ağustostan bu yana aralıklarla sanatseverlerin karşısına çıktıklarını vurguladı.

İzmirlilerle çok önemli bir oyunla buluşacaklarını hatırlatan Özmener, "60 kişinin görev alacağı bir müzikalde arkadaşlarımız 20 şarkıyı seslendirip, kanto oyunu sergileyecekler." şeklinde konuştu.

