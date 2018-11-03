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İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz şüphelisi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 13:55 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı gece 1 çocuk ve 2 kadını taciz ettiği iddia edilen Ali Özüm, tutuklandı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, aynı gece 1 çocuk ve 2 kadını taciz ettiği iddia edilen Ali Özüm, tutuklandı. Olay, Güzelyalı semtinde 29 Ekim Pazartesi gecesi meydana geldi. Ali Özüm, 19 yaşındaki kadını apartmanının girişine kadar takip etti. Bu sırada kadın, şüpheliyi gördü. Kadının kendisini fark ettiğini anlayan ve apartmandaki güvenlik kamerasını gören şüpheli, hızla uzaklaştı. Aynı gece şüpheli, 14 yaşındaki bir kız çocuğunu ve 20 yaşındaki kadını takip edip tacizde bulundu. Şikayet üzerine polis çalışma başlattı. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonrasında yakalanıp gözaltına alınan Ali Özüm, Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ali Özüm, tutuklandı. GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI Öte yandan, taciz olaylarından ilki, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kendisini takip eden kişiyi fark eden genç kadının hızlıca apartmandan içeri girdiği, bunun üzerine koşarak ona yetişmeye çalışan Ali Özüm'ün güvenlik kamerasını görünce kapüşonuyla yüzünü kapatmaya çalıştığı, zile basıp kadına ulaşmaya çalıştıktan sonra da uzaklaştığı görülüyor.

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