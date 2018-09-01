HABER

İzmir'de, '1 Eylül Dünya Barış Günü' kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 22:02 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, '1 Eylül Dünya Barış Günü' için toplanan grup, dünya üzerinde yaşanan savaşları ve bu savaşları doğuran etkenleri protesto etti.

İzmir'de, '1 Eylül Dünya Barış Günü' kutlandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, '1 Eylül Dünya Barış Günü' için toplanan grup, dünya üzerinde yaşanan savaşları ve bu savaşları doğuran etkenleri protesto etti.
Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde toplanan ve aralarında DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, TMMOB Dönem Sözcüsü Melih Yalçın ve HDP İzmir Eş Başkanı Semra Uzunok'un da olduğu yaklaşık 50 kişilik grup, 1 Eylül Danya Barış Günü'nü kutladı. 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi' sloganları atan grup adına basın açıklamasını Melih Yalçın okudu. Barışın, uğruna mücadele edilip kazanılması gereken politik bir mücadele başlığı olduğunu belirten Yalçın, "Barışı yaşadığımız ülkede ön koşulsuz olarak herkes için talep etmek, komşu ülke halkları başta olmak üzere tüm halklarla barış içinde yaşanmasını istemek ve kendi ülkemizde eşit, demokratik, özgür ve barış içinde yaşamak için mücadele etmek insan olmanın şartıdır. Emperyalistlerin baş temsilcisi ABD ve bugünkü sözcüleri Trump için barış, başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın her bölgesinde sömürü ilişkilerini sürdürebildikleri, yatırımlarını garanti altına aldıkları, savaş ve çatışmalarla halkları birbirine kırdırdıkları, enerji başta olmak üzere bütün yer üstü ve yer altı zenginliklerine el koyabildikleri ve buna kimsenin ses çıkarmadığı bir düzende at koşturabilmektir. ABD ve emperyalizm için barış, yüz milyonlarca yoksulun kaderine razı edildiği, emperyalizm işbirlikçisi yerel iktidarlar aracılığıyla sömürü düzeninin devam ettirilmesidir" dedi. Yalçın, savaşlarda ve çatışmalarda hayatını kaybeden milyonlarca insanın anısı önünde saygıyla eğildiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.
Grup, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İzmir'de, '1 Eylül Dünya Barış Günü' kutlandıİzmir'de, '1 Eylül Dünya Barış Günü' kutlandıİzmir'de, '1 Eylül Dünya Barış Günü' kutlandıİzmir'de, '1 Eylül Dünya Barış Günü' kutlandı

PARTNERKuzen paniğiKuzen paniği
AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!
Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybettiÜnlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

Rus lider Jirinovski'den İncirlik Üssü'yle ilgili çarpıcı iddia

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

Galatasaray bazı yıldızlarını Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edemeyebilir!

İlginizi Çekebilir

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

Askerlik kısalıyor mu? Askerlik kaç ay olacak? Yeni askerlik sisteminin ayrıntıları belli oluyor

400 bin kişiye emeklilik şoku!

400 bin kişiye emeklilik şoku!

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte görev yerleri değişen mülki amirlerin listesi! Kim hangi göreve atandı?

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!

AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!

Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Ünlü yönetmen ve senarist Aram Gülyüz hayatını kaybetti

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldi

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlunun düğününe geldi

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

Gri listede aranan 'Baran Dersim' kod isimli PKK'lı terörist Cihan Gerçek öldürüldü!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme!

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde korkutan kaza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.