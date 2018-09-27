İzmir'de 10 yaşındaki kızın öldürülmesi davası

İZMİR (AA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evlerinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in iki gün sonra karşı apartmandaki komşularının evinde ölü bulunmasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Şükriye ve eşi Serkan Türkmen, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanık Raziye Ö. ise duruşmaya gelmedi.
Tutuklu sanık Serkan Türkmen, ifadesinde, daha önceki beyanlarını tekrarlayarak üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
Sanık Şükriye Türkmen ise olaydan eşinin haberdar olduğunu öne sürerek, "Cinayeti birlikte işledik." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.
Müşteki Atik ailesinin avukatlarından Mehmet Kaymak, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, Şükriye Türkmen'in, suçu eşiyle işlediğini söylediğini belirterek, "Sanık, cinayeti eşi Serkan Türkmen ile işlediğini bir kez daha ifade etmiştir. Biz de böyle düşünüyoruz. İkisinin de cezasını çekmesini istiyoruz." şeklinde konuştu.
- Olay
Ödemiş ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, evinin önündeki parkta oynadığı sırada kaybolan 10 yaşındaki Ceylin Atik, 12 Haziran'da karşı komşularının evinde ölü bulunmuştu. Evin sahibi Serkan Türkmen, cinayeti işlediğini itiraf eden karısı Şükriye Türkmen ile kadının üvey annesi Raziye Ö. tutuklanmıştı. Raziye Ö, ocak ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
Şükriye ve Serkan Türkmen hakkında, "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Raziye Ö. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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