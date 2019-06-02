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İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 00:48 | Son Güncelleme

İzmir'de 100 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de düzenlenen 2 operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 100 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Menderes ilçesi Gümüldür açıklarında, Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmenin tespit edildiği belirtildi. Ekipler tarafından durdurulan botta, 20'si çocuk 45 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi'nde Sahil Güvenlik helikopteri tarafından tespit edilen 55 düzensiz göçmen ise Sahil Güvenlik korveti tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen kurtarma operasyon Sahil Güvenlik

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