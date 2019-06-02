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İzmir'de 100 göçmen yakalandı 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 01:32 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 100 göçmen yakalandı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yaptığı 2 ayrı operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 100 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Menderes ilçesi Gümüldür açıklarında ve Seferihisar ilçesi Sığacık Körfezi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenler olduğunu belirledi. Bunun üzerine 2 ayrı operasyon başlatan Sahil Güvenlik ekipleri, iki ayrı ilçede lastik bota binen toplamda 20'si çocuk olmak üzere 100 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkartılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

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