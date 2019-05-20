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İzmir’de 100. Yılda 350 Metrelik Atatürk Posteri

20.05.2019 16:11 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yılı İzmir’de bir dizi etkinlikle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İzmirliler 350 metrelik Atatürk posteri eşliğinde fener alayı düzenledi

İzmir’de 100. Yılda 350 Metrelik Atatürk Posteri

Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100. yılı İzmir’de bir dizi etkinlikle kutlandı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İzmirliler 350 metrelik Atatürk posteri eşliğinde fener alayı düzenledi.

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan İzmirli vatandaşlar, “19 Mayıs’ta Dünya Atabarı Oynuyor” projesi çerçevesinde saat 19.19’da atabarı oynadı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye Halk Oyuncuları Birliği Platformu işbirliğinde hazırlanan proje kapsamında binlerce kişi aynı anda müziğin ritmine uydu.

Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programa katılan İzmirliler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na kadar fener alayı düzenledi. Vatandaşlar, fener alayında 350 metrelik dev Atatürk posteri açarken, yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

“İzmir’den başlayarak Türkiye değişecek”

Fener alayı Gündoğdu Meydanı’nda son buldu. Burada vatandaşlara seslenen Soyer, "Sevgili İzmirliler, biz aynı 100 yıl önce olduğu gibi şimdi yeniden Cumhuriyeti ve demokrasiyi inşa etmek zorundayız. Bunu İzmir'den başlayarak yapacağız. İzmir Türkiye'yi peşine takacak ve değiştirecek. İzmir'den başlayarak Türkiye değişecek, bunu tüm Türkiye görecek. Buradan yeni bir yüzyıla adım atıyoruz. Yeni bir yüzyıl, cumhuriyetin erdemlerini ve değerlerini Türkiye ve dünyaya çok daha iyi anlatacağımız bir yüzyıl olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni bir yüzyıla İzmir'den başlayarak taşıyacağız, bu en çok İzmirlilere yakışır" diye konuştu.

Soyer'in konuşmasının ardından, sahneye sanatçı Ceylan Ertem çıktı. Ertem, sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirdi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, Ceylan Ertem'e eşlik ederek şarkı söyledi. Ceylan Ertem'in ardından ise Rock müziğinin en sevilen isimlerinden biri olan Hayko Cepkin sahne aldı. Hayko Cepkin, söylediği şarkılar ile İzmirlilere coşku dolu dakikalar yaşattı.

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