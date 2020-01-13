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  4. İzmir'de 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İzmir'de 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir depoya yapılan operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, bir depoya yapılan operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Gökdere Mahallesi'nde bulunan bir depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Depoya yapılan operasyonda, 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu. Olayla ilgili olarak N.Ü. gözaltına alındı.

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