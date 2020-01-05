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  4. İzmir'de 11 gündür haber alınamayan genç, dağlık arazide bulundu

İzmir'de 11 gündür haber alınamayan genç, dağlık arazide bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

İzmir'de 11 gündür haber alınamayan genç, dağlık arazide bulundu

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 25 Aralık'tan beri kendisinden haber alınamayan psikolojik rahatsızlığı bulunan 23 yaşındaki genç, Yamanlar Dağı'nda bulunarak hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, 25 Aralık Çarşamba günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Salih Eryiğit'in ablasına telefondan ulaşan bir kişi, kayıp genci, eski Yamanlar Sanatoryumu civarında gördüğünü bildirdi.

Karagöl mevkisinde drone desteğiyle arama çalışmaları yapan AFAD ve jandarma ekipleri, araştırmalarına Sanatoryum civarında devam etti. Bu arada bölgede doğa yürüyüşü yapan bir grup genci bularak jandarmaya haber verdi.

Olay yerine giden AFAD ve jandarma ekipleri, 11 gündür kayıp olan genci sağlık kontrolü için hastaneye sevk etti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 25 Aralık'ta beri kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Salih Eryiğit'in hayatından endişe eden ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu. Bipolar bozukluk rahatsızlığı olduğu belirtilen Eryiğit için sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kayıp Salih Eryiğit Yamanlar

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