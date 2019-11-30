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İzmir’de 111 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 02:54 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan toplam 111 kaçak göçmen yakalandı.Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Süngükaya Adası açıklarında, kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fark etti.

İzmir’de 111 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan toplam 111 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Süngükaya Adası açıklarında, kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubunu fark etti. Ekiplerce, hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 55 Afganistan, 5 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 61 kaçak göçmen yakalandı. Yine Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında bir grup kaçak göçmen fark edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 50 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan 111 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir’de 111 kaçak göçmen yakalandı

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