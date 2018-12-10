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İzmir'de 114 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.12.2018 13:18 | Son Güncelleme

İZMİR'de, jandarmanın düzenlediği iki operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 114 kaçak göçmen yakalandı.

İzmir'de 114 kaçak göçmen yakalandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)-İZMİR'de, jandarmanın düzenlediği iki operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 114 kaçak göçmen yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen cuma günü Urla ilçesine bağlı Uzunkuyu Mahallesi'nin Kokar Koyu mevkiinde, bu sabah da Seferihisar'a bağlı Ürkmez Mahallesi'nde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında olan kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44'ü Suriye, 22'si Kongo, 27'si Orta Afrika, 16'sı Filistin, 2'si Libya, 1'i Angola, 1'i Cezayir, 1'i Yemen uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, bir otomobil, bir lastik bot ve bu bota ait motor, 1 cep telefonu ve bir de akü ele geçirildi. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kaçak geçişleri organize eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

İzmir'de 114 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de 114 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de 114 kaçak göçmen yakalandıİzmir'de 114 kaçak göçmen yakalandı

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