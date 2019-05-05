İzmir'de 119 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 119 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes, Dikili ve Urla ilçelerinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan 119 düzensiz göçmen, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yasa dışı kaçışı organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

