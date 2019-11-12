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İzmir'de 126 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kaçak geçişleri organize ettiği gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 126 düzensiz göçmen yakalandı, geçişleri organize ettiği iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aliağa, Foça ve Dikili ilçelerinde durdurdukları araçlarda 126 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenleri taşıyan 11 araca el kondu, araçlarda bot, pompa ve bot motoru ele geçirildi.

Kaçak geçişleri organize ettiği gerekçesiyle M.E, E.K, Y.T, B.T, H.H.C, S.S, S.B, M.E, Ö.A. ve A.B.H gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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