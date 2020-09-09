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İzmir’de 13 ayrı suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 13:43 | Son Güncelleme

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, 13 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması çalışmaları kapsamında harekete geçti.

İzmir’in Seferihisar ilçesinde, 13 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması çalışmaları kapsamında harekete geçti. Bu kapsamda ekipler, Düzce Mahallesi’nde ikamet eden S.D.’nin sahte kimlik belgesi kullandığı ve arama kaydının bulunduğu bilgisine ulaştı.
Jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenlenerek S.D. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Ekipler tarafından yapılan sorgulamada, şahsın S.G. adına düzenlenmiş sahte kimlik belgesi kullandığı, 13 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğunu tespit etti.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan S.D isimli şahsın, adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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