HABER
  4. İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 01:24 | Son Güncelleme

İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaada ve Uçburun açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler durdurulan lastik botlardaki 54 Filistin, 60 Suriye, 14 Kuveyt, 2 Somali ve 1 Irak uyruklu 131 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Doğu Karadeniz için korkutan deprem açıklamasıDoğu Karadeniz için korkutan deprem açıklaması
Otomobil, refüje çarpıp takla attı: 5 yaralıOtomobil, refüje çarpıp takla attı: 5 yaralı
Yolda yürüyen kadın bıçaklı saldırıya uğradıYolda yürüyen kadın bıçaklı saldırıya uğradı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çeşme düzensiz göçmen izmir

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurmuştu! Erdoğan'la görüştü

Çapraz sorgu sonrası her şeyi itiraf etti! Bu halde buldular!

Çapraz sorgu sonrası her şeyi itiraf etti! Bu halde buldular!

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Evlilik programıyla ünlenmişti! Göğüslerini sallayarak dans etti

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

Yine aynı üs vuruldu! Roketli saldırı

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Korkunç infaz! Kar maskeleriyle gelip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi programında yoktu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Resmi programında yoktu! Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Bekarlık vergisi nedir? Evde kalma vergisi ya da bekarlık vergisi gerçek mi? Sosyal medyayı karıştıran iddia!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Süleyman Soylu'dan Kadir İnanır'a 'Devran' tepkisi! 'Eksik yapmışsınız Kadir efendi'

Soylu'dan İnanır'a: Eksik yapmışsınız Kadir efendi

Denizli'de korkunç olay! Önce cinayet işledi ardından intihar etti

Önce cinayet işledi ardından intihar etti

Marmara Denizi Silivri açıklarındaki depremi tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Silivri depremini iki saat önceden tahmin etmişti! Yeni deprem uyarısı

Bursa'da kasiyere silah çeken soyguncu 3 bin TL'yi alıp, kaçtı

Markette silahlı soygun! 3 bin TL ile kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.