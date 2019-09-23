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İzmir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 19:48 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişi organize ettikleri öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.

Sürücülerin gözaltına alındığı araçlarda Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı, 12 can yeleği ve bunlara ait ekipman ele geçirildi.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.

Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sürücüler V.A. (45) ve A.Ç. (44), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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2 tutuklu Çeşme KOM Grup Amirliği Ege Denizi’nden yasa dışı geçişler

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