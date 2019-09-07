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İzmir’de 147 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 22:15 | Son Güncelleme

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 147 kaçak göçmen yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından dün saat 04.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıkları Koyun Adası güneyinde kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubu fark edildi.

İzmir’in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplam 147 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından dün saat 04.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıkları Koyun Adası güneyinde kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen grubu fark edildi. Durdurulan lastik bot içerisinde 25 Somali ve 20 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi açıklarında ise Sahil Güvenlik helikopteri tarafından kaçak göçmen topluluğu belirlendi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botun içerisindeki 54 Afganistan ve 9 Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 63 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu güneyinde de saat 05.30 sıralarında lastik botla kaçak geçiş yapmaya çalışan göçmen topluluğu ekiplerce fark edildi. Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik bottaki 20 Afganistan, 10 Suriye, 6 Filistin, 2 Fas ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. 147 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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