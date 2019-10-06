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İzmir'de 15 bin boyoz ücretsiz dağıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 19:13 | Son Güncelleme

İZMİR'in meşhur lezzeti boyoz için  bu yıl 5'inci kez festival düzenlendi.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in meşhur lezzeti boyoz için bu yıl 5'inci kez festival düzenlendi. Boyoz, peynir, haşlanmış yumurta ve çay ikramlarını çimlerin üzerinde tadarak müzik eşliğinde eğlencenin tadını çıkaranlar, Kordon'daki çim alanı doldurdu. Coşku dolu festivalde vatandaşlara 15 bin boyoz ikram edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen 'İzmir Boyoz Festivali'nde renkli görüntüler yaşandı. Sabahın erken saatlerinde kahvaltılarını deniz kenarında yeşil çimlerin üzerinde yapmak isteyen binlerce vatandaş, Kordon'u hıncahınç doldurdu. İzmir kahvaltılarının vazgeçilmez lezzeti boyozun tadına bakmak isteyen kişiler, büfelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Boyoz, peynir, haşlanmış yumurta ve çayın ücretsiz dağıtıldığı festivalde, toplam 15 bin boyoz ikram edildi. Vatandaşlardan kimileri evlerinden getirdiği sandalyelerde kahvaltılarını yaparken, kimileri de müziğin tadını halay çekerek çıkardı. 7'den 70'e birçok İzmirli, deniz havası ve güneşin de keyfini sürdü.

Öte yandan festivalde çocuklar de unutulmadı. Aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, kendileri için kurulan şişme oyuncaklarda eğlenceli vakit geçirdi.

'1 SAAT ERKEN GELDİM'

İzmir boyozunun tadına bakabilmek için uzun kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Nilüfer Soysal, "Bence boyoz bu uzun kuyrukta beklemeye değer. İzmir boyozu bambaşka. Hepimiz çok severek yiyoruz. Bu festivale ilk kez geliyorum ve bu denli kalabalık olabileceğini tahmin ettiğim için festival başlamadan bir saat erken geldim" dedi.

Festivale eşiyle birlikte katılan Şirin Güngör, "İzmir en güzel şehir ve en güzel şenlikler de İzmir'de. Uzun kuyruklarda bekliyoruz ama bizim için önemli değil. Bugün çocuklarımızla birlikte erkenden buraya geldik. Boyoza bayılıyoruz. İzmir boyozu vazgeçilmez ve tartışılmaz. Bu festival birlik ve beraberliğimiz için de çok önemli" diye konuştu.

'YURT DIŞINDA BOYOZU ÖZLEDİM'

Festivale ilk kez katıldığını söyleyen vatandaşlardan Emine Kuyrukçu, "Bu ortamın harika olduğunu düşünüyorum çok hoşuma gitti. Bizlere yumurta, peynir, çay ve boyoz ikram ettiler. Karabiber ve tuzu bile düşünmüşler. Bunların hepsi paketli ve hijyenikti. Bu kadar kalabalık olması da çok hoşumuza gitti. Çok mutluyuz. Oğlum ve komşularımla bugün buraya geldim" dedi. Festivale ailesiyle birlikte gelen Bülent Köprü, "Yıllardır bu festivale katılmak istiyorduk ama bir türlü fırsat bulamamıştık. Bugün ailece festivale geldik ve güzel bir gün geçiriyoruz. İzmir bu tür sosyal etkinlikleri sever. Sosyal bir kenttir. Sıcak insanlarımız çoktur. Gitgide daha da kalabalıklaşacağını düşünüyorum. İzmir boyozu bizler için çok özel. İngiltere'ye gittiğim dönemde İzmir boyozunu çok özlediğim için sipariş verip, kargoyla getirtmiştim. Boyoz bizim için vazgeçilmez" dedi.

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